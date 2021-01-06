意甲快車　阿大串國米大把波入

星期三有意甲快車，第一眼就睇中國際米蘭，佢哋將會作客森多利亞，國米上場勁呀，大炒克羅托內6比2。嗰日我多嘢做冇捧場，走寶啦，拿達路馬天尼斯同盧卡古都有波入，狀態咁弗，寶尾唔怕追喎。森多利亞主場唔差架，今季7次主場有6次開入球大，今場硬撼國米肯定多波入啦。

跟住再睇阿特蘭大主場對帕爾馬，阿特蘭大又係犀利，上場大炒薩斯索羅5比1，入波能力冇得頂，帕爾馬近期狀態就差咗啲，聯賽連輸3場，夾埋失咗9球，呢場買大亦穩陣。

過關2x1

(三)5 森多利亞 對 國際米蘭 入球大(2.5)

(三)7 阿特蘭大 對 帕爾馬 入球大(3.5)

賠率：3.19倍

直播表

周三7:30pm 意甲 卡利亞里 Vs 賓尼雲圖

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周三10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周三10:00pm 意甲 拉素 Vs 費倫天拿

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周三10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 帕爾馬

有線662、602台

周四1:00am 意甲 拿玻里 Vs 史柏斯亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周四4:00am 西甲 畢爾包 Vs 巴塞隆拿

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