諾利斯自爆確診前失去味覺嗅覺

一級方程式（F1）賽車麥拿侖車隊的諾利斯（Lando Norris）確診新冠肺炎，他透露自己證實確診前突然「失去了味覺和嗅覺」，目前他正在杜拜的酒店內自我隔離，感覺良好並沒有出現其他症狀。諾利斯證實中招，使他成為第4位染疫的現役F1車手，而疫情的不受控，亦讓本季F1的揭幕戰能否如期進行再現暗湧。

21歲的諾利斯正在杜拜渡假，麥拿侖車隊在聲明中指諾利斯在確診後已即時通知車隊，「諾利斯在杜拜進行新冠肺炎檢測，並證實確診，他現正在假期，準備參加正計劃的訓練。」諾利斯隨即亦在社交網站上發文報平安：「我在周一失去味覺和嗅覺後，便立即自我隔離和接受病毒檢測，結果證實染疫，我已就此事告訴每一個和我接觸過的人，並會在接下來的14天自我隔離。我現在感覺良好，亦無其他病徵。」

諾利斯的確診，加上澳洲當地疫情仍未受控，使得2021賽季揭幕戰澳洲站能否如期舉行增添變數。FIA早前公布了來季的賽程，澳洲再次成為賽季首站，維多利亞州政府發言人指，澳洲大獎賽的主辦機構、州政府和F1管理層正就賽期磋商，他們會繼續以公共衞生為首要考慮，將會在未來數周公布討論結果。去季的澳洲大獎賽同樣受疫情威脅，終在第一次練習賽前叫停，而整個賽季亦押後至7月才揭幕。

諾利斯在2020賽季以第9名完成賽事，他在奧地利站以第3名的成績，首次踏上頒獎台。諾利斯是第4名確診的現役F1車手，佩雷斯、史杜爾和咸美頓在上季先後確診新冠肺炎。