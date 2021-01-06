英聯盃4強　曼市打吡細紀對決

今晚深夜英聯盃4強上演曼市打吡，由曼聯主場硬撼衞冕嘅曼城。曼聯箭頭卡雲尼因種族歧視被罰停賽，令進攻少一瓣變化；曼城受疫情入侵，陣容不整，球隊亦轉風格更注重防守。由於今季英超極之激烈，被視為「保溫盃」嘅英聯盃變得更重要，兩隊為殺入決賽必穩中求勝，2.5球入球細可取。（周四凌晨3時45分開賽）

兩軍連續兩屆於英聯盃4強狹路相逢，上屆曼聯成為落敗一方，連同英足盃同歐霸盃，蘇斯克查上季3項盃賽都4強止步，今屆當然唔想衰多次，加上今屆英聯盃改制，4強改以1場定勝負，取代以往嘅主客兩回合制，勢必令雙方更為謹慎。

「紅魔鬼」曼聯近況大勇，近6場獲5勝1和，包括上圈8強淨勝愛華頓2比0，但經過聖誕新年快車後，眾將難免有疲態，而且老將卡雲尼因喺社交媒體發布種族歧視字眼，被罰停賽3場，冇咗呢名勤力又能夠帶動士氣嘅球員做調配，點都對「蘇B」嘅進攻調動有一定影響。

曼城近期著重防守

曼城受到新冠肺炎疫情打擊，三線常規主力大受影響，門將艾達臣摩拉斯、後衞基爾獲加、艾利加西亞、中場費倫托利斯及前鋒加比爾捷西斯輪流中招因而缺陣，阿古路又飽受斷斷續續嘅傷患困擾狀態一般，上場聯賽贏到車路士3比1，全因對方崩潰自爆，領隊哥迪奧拿近期明顯更著重防守，成績亦見好轉，連同盃賽在內，「藍月亮」近14場本土賽事，取得8勝5和1負僅失8球，當中11場開2球或以下。由於距離決賽只差一關，兩軍為免有所閃失，相信會踢得更保守，加上近3次碰頭全部開細，推介2.5球入球細。※渡邊年

曼聯近3次對曼城總入球統計

100%

2球或以下

晉級賠率

曼聯 曼城

2.4倍 1.5倍

曼聯 (4312)

26甸恩軒達臣

29雲比沙卡 5哈利馬古尼 3艾歷拜利 23勞基梳爾

17費特洛迪古斯 6保羅普巴 39麥湯米尼

18般奴費南迪斯

10拉舒福特 9安東尼馬迪爾

曼城 (4231)

13薩克史提芬

27祖奧簡斯路 5史東斯 3魯賓戴亞斯 22班捷文文迪

25費蘭甸奴 16洛迪卡斯簡迪

26馬列斯 17奇雲迪布尼 47菲爾科頓

7史達寧

投注錦囊

1.曼城回勇要跟進

曼城各項賽事近11場8勝3和，而且上屆英聯盃4強曾將曼聯淘汰出局，其中首回合作客奧脫福贏3:1，客勝值捧。

73%

勝

客勝 1.89倍

2.對賽住守角球少

兩軍近年交鋒均踢得比較保守，除入球數字偏低，角球總數亦不多，近4次合共只有35個，3次開9球或以下。

95%

角球<10球

角球細[9.5球] 1.95倍