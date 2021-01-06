【泰國羽賽】港隊到球場訓練　何sir讚防疫嚴謹

泰國羽毛球公開賽將於本月12日展開，雖然賽前接連傳出壞消息，馬來西亞隊總教練黃綜翰、日本球王桃田賢斗及印尼男雙「小小兵」蘇查亞都確診新冠肺炎，卻無阻港隊積極備戰，除了在酒店房間鍛練體能，今日（6日）亦在賽會安排下前往球場訓練。港隊總教練何一鳴相信，球員能夠用最佳狀態迎戰一眾強敵。

港隊一行7名球員包括伍家朗、李卓耀、張雁宜、鄧俊文、謝影雪、張德正及吳詠瑢，周日（3日）抵達泰國曼谷後，展開1周隔離。過去數日，球員一直在酒店房間透過視像會議的方式鍛鍊體能，直到今日終於前往球場和健身房。何sir形容賽會防疫措施相當嚴謹：「賽會規定只能2人同時乘搭升降機，往返球場亦有『大巴』接送，讓球員隔開來坐。無論球場或健身房，訓練前後都會進行清潔和消毒，球員需要分開2人一組活動，期間不會與外隊接觸。」港隊賽前需要進行3次病毒檢測，日前已經全數通過首次檢測，明日將會接受第二次檢測。

被問到港隊目前的狀態，何sir表示：「球員在香港已經操得很fit，雖然在酒店房間隔離了幾日，但距離比賽開始還有5、6日時間，相信沒有什麼問題。」香港男單代表李卓耀首圈原定會對日本的渡邊航貴，但由於日本隊退賽，何sir透露最快要到下周一方會落實後補的對手。

另外，據日媒報導，世界「一哥」桃田賢斗所屬球隊NTT東日本表示，桃田賢斗自去年12月28日結束全日本羽毛球錦標賽後，未有參加電視節目錄影，正面回擊網民對其染疫原因的揣測。桃田賢斗周日在成田機場確診新冠肺炎，日本隊因而取消征戰泰國賽。目前他沒有任何病徵，暫定隔離到本月15日，期間可以獨自訓練。