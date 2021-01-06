意甲新舊1哥火併　A米鬥祖記入球騷

今晚意甲快車尾場，「1哥」AC米蘭主場大戰祖雲達斯。AC雖有射手伊巴謙莫域上陣成疑，但主帥皮奧利偏重進攻嘅打法，係「紅黑兵團」成績飆升嘅關鍵，祖記為搶分亦不容再失，王牌C朗士哥停不了，鬥攻格局，必捧2.5球嘅入球大。(myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台周四凌晨3時45分直播)

AC今季全面翻生，神鋒伊巴謙莫域居功至偉，佢唔單止係戰術核心，佢嗰種捨我其誰嘅霸氣，亦令隊友重拾信心。雖然伊巴仍有傷在身，未必能夠趕及披甲，但主帥皮奧利嘅進取風格未改，列比錫傷愈復出可謂及時雨，拉菲爾利亞奧之前更打破意甲最快入球紀錄，連同查漢奴古、基斯爾嘅後上支援，單係基斯爾已有5球進帳，令AC有更多進攻板斧，喺伊巴缺陣下，近7場聯賽亦取得5勝2和，包括上仗有「新派路」辛度東拿利領紅牌被逐，打少個之下仍以2比0擊敗賓尼雲圖，戰力未減。

已連續9季意甲封王嘅祖記，今季改由經驗尚淺的派路執教，表現飄忽，曾失分畀克羅托內、賓尼雲圖等弱旅，導致聯賽遠遠落後AC，淪為「5哥」，甚至爭前4亦唔容易，今場實在不容有失。不過「斑馬兵團」火力依然強勁，王牌C朗上仗贏烏甸尼斯4比1又省兩粒，以14球位居射手榜榜首，亦令佢職業生涯累積758球，超越比利榮登史上第2士哥王，點知呢位巴西球王突然「搬龍門」，喺IG改咗自己轟入1283球，令C朗空歡喜一場，今仗實火力全開爭士哥。AC依家畀「2哥」國米追到氣咳，必要力爭3分，佢哋近13場聯賽中，有11次開3球或以上，單計主場近6場聯賽亦5次至少開3球，捧2.5球嘅大盤最明智。

名家：法達斯維

AC米蘭近13場聯賽總入球統計

11次3球或以上 84.6%

AC米蘭

99基安盧基當拿隆馬

2卡拿比亞 24卡積亞 13阿利斯奧羅馬洛尼 5達洛治

33拉迪高歷 79基斯爾

21巴謙戴亞斯 10查漢奴古 12列比錫

17拉菲爾利亞奧

祖雲達斯

1施捷斯尼

16古達度 19邦路斯 4馬菲斯迪歷特 13丹尼路雷斯

22費達歷高基艾沙14韋斯頓麥堅尼 30賓坦古亞 8艾朗藍斯

10保羅戴巴拿 7基斯坦奴朗拿度