亞冠亞協分組賽料1‧27抽籤

受疫情影響，亞洲球會賽事會如何舉行，一直未有定案，早前内地傳媒《體壇網》曾透露，AFC已經確定「亞冠盃」將於1月27日在吉隆坡總部舉行。而近日AFC官方Youtube頻道，亦將「亞協盃」及「亞冠盃」分組賽抽籤儀式的直播日期，預定於本月27日下午，届時將決定兩項賽事分組形勢，一眾香港代表球隊，包括有望以遞補身份再闖「亞冠盃」分組賽的傑志，以及有望出戰「亞協盃」的東方龍獅及理文，來届亞洲賽命運料會更加明朗。

此外，AFC近日亦為旗下賽事形象作大翻新，透過AFC官網及各大官方社交媒體平台，公布包括「亞冠盃」、「亞協盃」、「世盃亞洲區外圍賽」及「亞洲盃」等6項賽事的全新徽章。其中新「亞冠盃」徽章的用色，明顯比此前設計更簡潔，AFC表示新設計反映了亞洲各標志性城市的建築，以及被霓虹燈照亮的城景，籍此代表亞洲頂級球會賽事。至於「亞協盃」新徽章中所采用的5款顔色，則象徵了賽事所舉辦的地區。AFC主席薩爾曼表示樂見各項賽事以全新氣象，迎接新一年的開始，並認為新的形象設計，可以在亞洲及全球地區得到反響。