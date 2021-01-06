愉園大隻中堅努力捱出頭　 黃浩然：做替補都要做得好

「練習都係踢波嘅一部分，希望透過平時努力練波，證明畀教練睇，自己都係球隊選擇之一。」黃浩然（Andy）陪同愉園由丙組升上超聯，雖然上陣機會不多，大部分時間只擔任輪換球員，不過Andy選擇默默耕耘，他深信只要努力，可以衝破一切難關。■圖/文：李浚湣

黃浩然自6歲開始接觸足球，初期因身形高大，被安排踢中前場位置，之後因參加香港青少年足球代表隊甄選，開始改踢中堅。自南華U18「大仔」那年開始，Andy已逐漸退居後備，在愉園早期的出場機會更加寥寥可數，雖然天賦、際遇和經驗不及其他人，惟Andy的足球夢未曾熄滅：「除咗踢波之外，都冇咩工想做，反而一直嘅夢想係將興趣變成職業，自己即將大學畢業，都希望睇吓今年可以走到幾遠。」

灰心迷失變樂觀堅持

「就算做替補，我都會隨時做好準備，好似有時有球員受傷要頂佢，只要你表現得好，之後就有得踢落去。」多虧心態上保持樂觀、正面，才令Andy不斷堅持下去，然而回想起過往日子，他亦直言曾經歷低潮：「愉園升上甲組嗰陣，第1季轉全職訓練，加埋要返學，每日都勁忙同好攰，但當時球隊希望衝上港超，羅致咗好多外援，自己冇咩上陣時間，所以有啲灰心同迷失。」

黃浩然技術雖然不算出眾，惟1米85、84公斤的強壯體格，在華人球員當中比較突出，因此當對手擁有高大前鋒，例如面對東方龍獅的盧卡斯，教練往往會針對性地派他上場阻擋。對於自己一直擔任後備或輪換球員，Andy卻亳不介意：「咁我又冇唔開心，反而慶幸自己有咁嘅特質同長處，畀教練發掘到，令佢安心咁放我落場。」另外，Andy表示能夠征戰港超聯，已經相當幸運，笑言其足球生涯就像拍戲一樣：「假如當初冇踏出舒適圈，試踢南華U18，就唔會去到車路士足球學校，認識到咁多教練，之後亦好難有機會上到嚟港超平台。」

黃浩然小檔案

出生日期：1998年6月12日

年齡：22歲

位置：中堅 身高：1米85

現效力球隊：愉園

主要錦標：U18足總盃冠軍、

U18甲組聯賽冠軍、

甲、乙、丙組聯賽冠軍

誤打誤撞成「翻譯員」

愉園自升上甲組後開始增添外援，惟在當年首場季前友賽，黃浩然因傷無緣上陣 ，與一眾外援齊齊坐在後備席，怎料卻自此展開其「翻譯員」生涯，Andy亦始料不及：「自己英文水平都算ＯＫ，加上性格比較外向，所以會主動同佢哋傾計，之後教練見到我同外援熟咗，就開始叫我幫手翻譯球隊戰術。」

難得有機會與外國人接觸，Andy坦言不會感覺煩厭，反認為這個角色相當特別和重要：「將心比己，假如去到外地，都想有人主動關心自己，幫手解決生活上嘅困難，最重要令外援更快融入球隊。」相處過程中，Andy與外援建立深厚友誼，他笑言：「有好多外援都同我講，遲啲去旅行可以隨時搵佢哋，會招呼我上佢哋屋企。」

足球路上並不孤單

黃浩然一開始愛上足球全因父親：「爸爸喺我細細個嗰陣就帶我踢波，之後一直都好支持我，成日嚟睇我踢比賽同幫我拍片。」可惜父親3年前因病逝世，Andy坦言這是自己堅持踢波的動力之一，盼望取得成功以慰父親在天之靈。

除此之外，面對家人、朋友及女朋友不離不棄的支持，Andy表示相當感動：「之前已經撲過好多次空，有1、2次我冇被列入球隊名單，喺看台陪佢哋睇波，好開心之後喺愉園對東方龍獅嘅『菁英盃』賽事，終於可以現場踢波畀大家睇。」