曼城連續4屆入英聯盃決賽　創37年紀錄

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周四(7日)凌晨上演嘅英聯盃4強，曼城憑史東斯、費蘭甸奴下半場各入1球，作客以2比0擊敗曼聯，成為近37年以來，首支連續4屆打入英聯盃決賽嘅球隊，將會同熱刺爭冠軍。

雙方上屆英聯盃4強交鋒，當時兩回合計曼城贏3比2，今屆改為一戰定勝負，結果都係一樣。不過，曼聯開波2分鐘，原本有機會先開紀錄，拉舒福特勁射被曼城門將薩克史提芬撲出後，皮球撞到史東斯反彈入網，當全世界以為呢位中堅擺烏龍時，原來拉舒福特越位在先，被判入球無效。

轉個頭曼城亦有中場根度簡入波，同樣被吹越位在先，雙方各食1次詐胡。之後曼城開始佔上風，奇雲迪布尼射門中柱彈出，菲爾科頓將皮球送入網，又因為越位被判無效。

換邊後僅5分鐘，曼城終於打破缺口，菲爾科頓左路開出罰球，史東斯近門射成1比0，亦係佢相隔1162日後，首次入波。曼城得勢不饒人，史達寧、馬列斯先後攻門，僅被曼聯門將甸恩軒達臣撲出。

踢到83分鐘，曼聯都係再次失守，曼城中場費蘭甸奴把握對手解圍不遠，離門約20碼第一時間抽射入網，以35歲零247日成為近6年半以來，英聯盃最老入波球員。曼城亦成為自1984年嘅利物浦之後，近37年首支連續4屆打入英聯盃決賽嘅球隊。

今屆英聯盃決賽將於英國時間4月25日喺中立場倫敦溫布萊球場舉行，由曼城對熱刺，曼城過去3屆都捧盃，要力爭4連冠。