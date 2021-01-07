基艾沙起孖　祖記打破AC米蘭不敗之身

周四(7日)凌晨意甲大戰，祖雲達斯重拾霸氣，作客以3比1擊敗榜首勁旅AC米蘭，兼打破對手今季聯賽不敗之身。祖記「星二代」費達歷高基艾沙做主角，個人梅開二度，風頭蓋過巨星C朗。

賽前AC米蘭由上年3月開始，連續27場意甲不敗，兼連續17場聯賽入波「2+」，同埋今場有地利，但都受讓，似乎注定要輸波。

開賽13分鐘，費達歷高基艾沙射中柱，已發出警告，5分鐘之後，呢位23歲意大利國腳接應保羅戴巴拿後腳妙傳，為祖記射成1比0。AC米蘭喺上半場尾段由卡拿比亞射入靚波扳平1比1，A米連續36場意甲有波入。

不過換邊之後，成為祖雲達斯嘅世界，又係保羅戴巴拿傳畀費達歷高基艾沙射入，祖記仲有韋斯頓麥堅尼近門勁射，僅被門將基安盧基當拿隆馬單手撲出。

踢到76分鐘，祖雲達斯2位後備上陣球員合作，古路施夫斯基右路個人突破之後，傳畀韋斯頓麥堅尼射成3比1。

由於另一場排第2位嘅國際米蘭作客1比2不敵森多利亞，令AC米蘭仍然以1分領先國米，繼續排榜首。祖雲達斯升上第4位，落後A米7分，但踢少1場，仲有得追。