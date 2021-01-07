兄弟拍住上　唔只斷金仲可以掘金

一個家庭，如果能夠誕生一名NBA球員，哪怕坐着冷板櫈，領着最低微的薪水，都已經是光宗耀祖的事。如果兩兄弟，甚至三兄弟同時征戰籃球最高殿堂，更證明家族基因、天賦和教育方式非同凡響。近年聯盟不乏著名的兄弟檔，他們有些長得像餅印一樣，有些成就斐然，有些卻被花邊新聞蓋過鋒芒……一起盤點在NBA打拚的4組兄弟檔吧！

咖喱兄弟 射手家族起革命

史堤芬居里和施夫居里這對娃娃臉兄弟，都繼承了父親的優良射手基因，命運卻截然不同。「咖喱仔」作為哥哥，曾兩度獲選年度最有價值球員（MVP），5度率領勇士打進總決賽，並3度奪得總冠軍，以招牌三分球為整個籃壇帶來變革。反觀施夫生涯早期一直遊走發展聯盟，直到哥哥奪得全票MVP的2015/16賽季，方與帝王簽訂一紙保證合同。

大戰當前分枱開餐

不過，施夫近年打出身價，2019年更幫助拓荒者殺進西岸決賽挑戰勇士，與史堤芬成為NBA首對在分區決賽會師的兄弟檔。有趣的是，第1場系列賽開始前，「咖喱仔」夫婦曾邀請施夫到家裏吃飯，卻遭到施夫拒絕：「這不是家庭聚會的時候，我禮貌地拒絕了。」這場兄弟對決，也讓「手心手背都是肉」的居里父母相當為難，只好穿上特製的雙面球衣，同時為兩個兒子打氣。

一門三傑 波叔抵佢招積

拿美路波爾在11月選秀會獲得黃蜂青睞，以探花姿態進軍聯盟的同時，與大哥朗素波爾開創歷史，成為NBA首對選秀獲前3順位的兄弟檔，他的二哥李安古路波爾亦一度與活塞簽訂1年非保障性合約，讓父親拿化相當「招積」：「未來3到5年內，我的孩子們會在黃蜂一起奪冠。」

近年波爾家族在NBA掀起話題，甚至被形容為「籃球界卡戴珊家族」，正是因為拿化囂張的言行。他曾揚言自己1對1能夠打敗「波神」米高佐敦，大仔朗素比「大帝」勒邦占士、史堤芬居里及韋斯布克都要強，他為朗素推出的BBB簽名球鞋售價更高達495美元。但無論你是否認同拿化的作風，這位虎父培育出NBA榜眼和探花卻是事實，期待有朝一日波爾兄弟能用實力說話。

摩利士孖仔 聚首洛城闖天下

相差5分鐘的出生時間，倒模般的臉孔、髮型、紋身……馬基夫摩利士曾自曝，大學時期試過穿着雙胞胎弟弟馬古斯摩利士的球衣作賽：「當時馬古斯扭傷了腳踝，而我已經犯滿畢業，所以我乾脆穿起他的球衣，代替他比賽，還故意在裁判和球迷面對裝作一瘸一拐的樣子。」

投身NBA後，兩兄弟曾在太陽共事兩季，卻在2015年夏天被迫拆夥，讓留隊的馬基夫相當不滿。他頻頻要求太陽交易自己，與隊友發生爭執，甚至向當時的主帥漢拿錫丟毛巾，直到季中終於如願離開。目前效力湖人的馬基夫已經擁有一枚冠軍戒指，馬古斯則在另一奪標熱門快艇。各為其主，同樣活得精彩。

加素巴打 西班牙最強雙塔

保羅加素和馬克加素，是西班牙男籃內線的擎天柱，也是NBA成就最顯赫的兄弟檔。保羅在2008年加盟湖人，首季已經與高比拜仁攜手殺進總決賽，並在2009和10年實現兩連霸。若要評論保羅的貢獻，高比肯定最有資格：「當保羅退役後，他的16號球衣絕對會懸掛在我的球衣旁邊。事實是沒有保羅的話，我不會贏得那麼多的冠軍。」

跟哥哥相比，馬克出道時未被看好，直到第2輪第48順位方被湖人選中，並交易到灰熊。但他相當爭氣，迅速成長為全明星中鋒，先在2011年季後賽首輪淘汰馬刺，譜寫「黑八傳奇」，再在2013年力壓勒邦占士奪得「最佳防守球員」。2019年轉投速龍的馬克，也成為球隊奪冠的最後拼圖，與保羅榮登NBA首對冠軍兄弟檔。隨着本季降臨洛城，他有望向哥哥「睇齊」，追逐生涯第2枚冠軍戒指。

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