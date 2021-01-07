中甲矚目轉會！梁諾恆投浙江能源綠城

外流征戰中甲的港將梁諾恆，首季表現搶鏡備受肯定，更引起其他中超、中甲球隊的興趣。據悉來季被捧為升班中超大熱的中甲勁旅浙江能源綠城，已成功撼贏其他競爭對手，以傳聞高達2000萬人民幣(約2400萬港元)的轉會費，羅致這位香港隊中堅。「細佬」梁諾恆目前已身在杭州，有望日內正式揮筆簽約。

首季征戰中甲，效力梅州客家的梁諾恆上陣15次攻入3球，更曾在中國足協盃與中超勁旅江蘇蘇寧對壘一役上陣，其中上季梅州客家3次與浙江能源綠城交手，「細佬」3仗都以正選身分踢足全場，帶領球隊取得1勝2和佳績，表現相當搶鏡，亦難怪能夠引起對方關注。這位26歲的港足後衞早前回到內地後，並完成隔離，待一切手續完成，「細佬」便會正式歸隊，趕及本月10號前往昆明進行集訓，備戰來季征途。

於2017年降落中甲之前，浙江能源綠城曾征戰中超長達10個賽季，更曾請得前日本國家隊領隊岡田武史及杜斯亞等著名教練執教球隊。上季球隊於中甲首階段梅州賽區取得第二成績，並於次階段「沖超組」以次名成績，打入升級附加賽，可惜最終兩回合計以2比3不敵武漢卓爾，無緣重返中超。今季球隊捲土重來，請得曾執教青島黃海的西班牙主帥佐迪領軍，有望延續球隊一貫的控球至上的打法。