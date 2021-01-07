唔想東奧取消？IOC考慮優先為運動員打疫苗

踏入2021年，去年已宣布推遲一年的東京奧運距離延期新開幕的日子不足200日，最近再次成為體壇焦點，即使疫情有再爆發迹象，東京奧組委與國際奧委會（IOC）多次重申，這項體壇盛事仍會繼續上演。

不過，IOC已為東京奧運作出項部署，早前已有傳賽事不設觀眾，而其高級官員龐德周三更表示，參加奧運的運動員應該優先接種新冠疫苗，這樣才能避免東京奧運被取消。據悉，國際奧委會正在考慮，協助那些不具備接種條件的運動員在夏季之前可以接種，英國正與英國奧委會商討為運動員先接種的事宜，同時強調這個優先權不會犠牲長者及弱勢社群。

龐德接受訪問時強調，為參加奧運的運動員先接種疫苗並不是「插隊」：「好似在加拿大，可能約300至400位運動員，從幾百萬人中取出300或400劑疫苗，以便運動員參加一個有代表性的高水平國際賽事，我不為有任何公眾會抗議。」龐德補充這是每個國家地區的決定，或者有人說插隊，但他認為是最現實的方式。IOC主席湯瑪士巴治之前都有鼓勵運動員在東京奧運前接種疫苗，但堅稱不是參賽要求。

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