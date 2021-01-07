身價大執位　拉舒福特升上世界第1

瑞士者名體育研究機構《足球天文台》(CIES)，近日公布最新球員身價世界排名，曼聯前鋒拉舒福特以1.65億歐元(約15.6億港元)登上世界第1，緊隨其後係多蒙特挪威新人王艾寧夏蘭特，較令人意外係利物浦後衞阿歷山大阿諾特排第3。

《足球天文台》詳細比較各球員年齡、合約年期、能力等數據得出結果，之前排榜首係法國前鋒基利安麥巴比，不過國際足壇在疫情下大洗牌，踏入2021年出現新局面，23歲嘅拉舒福特身價被評為世界最高，達到1.65億歐元。福仔同曼聯合約年期至2024年，雖然獲評為世界最高身價球員，但佢並未打算離開曼聯。

至於去年以2000萬歐元由薩爾斯堡轉投多蒙特，不過其違約金據說屬天文數字，有報道指高達1億歐元，而《足球天文台》則直接將這位神鋒標價為1.52億歐元，屬世界第2。傳聞車路士、皇馬、曼聯均對呢位20歲前鋒有興趣，多蒙特亦預咗佢無法長期留隊，只要有好價錢就會出售。

排第3係阿歷山大阿諾特，身價高達1.51億歐元，年僅22歲嘅佢同時被評為世界最高身價後衞，現時世界最高身價後衞係曼聯嘅哈利馬古尼，轉會費8000萬鎊，阿諾特只係理論上嘅身價，真實價錢未必有咁貴。

曼聯中場般奴費南迪斯排第4，身價為1.51億歐元，亦係世界最高身價中場，曼聯去年初僅以5500萬歐元簽佢返嚟，不但成績大幅上升，其身價仲有咁大上升空間，真係賺到笑。

原本排第1嘅基利安麥巴比，身價由天文2.5億歐元回歸現實，現時只值1.49億歐元，排呢個榜第5位，不過如果佢同巴黎聖日耳門續約，並持續有好表現，佢嘅轉會身價仲有機會上升。

至於美斯同C朗，同呢個身價榜已經關係不大，美斯以5400萬歐元排97位，C朗就以4700萬歐元排131位，嚟緊仲會不斷下降。