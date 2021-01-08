施夫居里確診！林書豪加盟勇士打G聯賽

美藉華裔球星林書豪終於找到落腳點，將會簽約勇士的發展聯盟附屬球隊聖克魯斯勇士隊，而他自己亦在個人社交網確認。

林書豪在個人IG上貼出自己身穿聖克魯斯球衣的合成相，並寫着：「持續追夢中... #信念戰勝恐懼」，並引用聖經箴言16:5，「凡心裡驕傲的，為耶和華所憎惡，雖然聯手，他必不免受罰」。他在微博透露：「我希望自己可以直接通知大家有關我的消息，我已經決定在2月與聖克魯斯一起參加G發展聯賽的隔離比賽，將會打12場比賽。雖然這支球隊是附屬於勇士隊，但我隨時都可以與任何球隊簽約....」

他更特別答謝北京首鋼及姚明：「感謝秦總和北京首鋼在此決定中對我豪無保留的支持，並感謝姚明及CBA對我的幫助;感所有對我職業生涯之旅保持興趣的媒體朋友們。」林書豪上季效力CBA北京首鋼，但賽後結束後他想再次重返NBA；而對上一次他效力的NBA球隊於18-19賽季在速龍及鷹隊，共出戰74場，場均9.6分2.4籃板及3.1助攻。

另外，76人周五（8日）以109比122不敵籃網，結束5連勝。據《ESPN》報道，同日76人控衞施夫居里確診，賽後全隊須留在紐約隔離，於美國時間周五全隊再做檢測及展開密切接觸者的追蹤程序。

對巫師一戰轟入6記三分球、攻入28分的施夫居里是日因左腳踝酸痛，對籃網一戰未有上陣。據知，施夫居里收到確診消息前，於比賽首節在後備席為隊友打氣，當時他有配戴口罩，坐在助教Sam Cassell及中鋒艾賓特的旁邊，得悉確診後就獨自離開球場，立即進行隔離。家中有3歲幼兒的艾賓特接受《ESPN》訪問時透露自己將離家獨自隔離，直至確認沒有染病為止。