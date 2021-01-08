林建名離世　建東方王朝最難忘

香港富商林建名今日（8日）因淋巴癌病逝，享年84歲。熱心體育事業的林建名，在本地球壇影響力十足，尤其擔任東方體育會會長達38年，帶領球會於90年代建立「東方王朝」，在本地球圈風頭一時無兩，「大少」亦曾擔任足總副會長及青訓小組主委等要職。為悼念這位球會舉足輕重的人物，東方龍獅足球隊及籃球隊，都分別於各大社交平台上，將會徽照片換成黑白色，並發文代表全體東方體育會員工，向林建名逝世表達惋惜與哀悼。

本地球壇於上世紀80、90年代經歷輝煌時期，其中「東方王朝」的崛起，對不少資深球迷而言絕對難以忘記，而林建名在當中有着舉足輕重的角色。林建名同任鱷魚恤主席，品牌長期贊助東方，其標誌與東方關係密切。90年代初，隨着胞弟林建岳所建立的麗新宣布退出，東方成功吸納李健和及趙俊明等實力華將，配合希福特、譚拔士及譚兆偉等原班陣容，東方實力大增，由1992/93賽季起，連續3季成功於本地頂級聯賽封王，其中1992/93及1993/94兩季，更包攬「足總盃」及「高級組銀牌」冠軍，兩奪「三冠王」。

其後東方曾因贊助商減縮班費，成績大幅下滑，1996/97賽季於頂級聯賽包尾，首度降班，2002/03賽季更一度降至丙組。2007/08賽季，在時任足總主席梁孔德邀請下，身處乙組的東方得以擺脫再度降班的厄運，重回頂級聯賽征戰。2008/09賽季，東方在林建名主動提出下，再降落低組別聯賽。

近年東方在本地球壇重歸强隊行列，2015/16賽季，主教練陳婉婷帶領球隊首奪港超聯冠軍，其後於2016/17賽季，球隊得到南海能興集團贊助，易名東方龍獅，出戰「亞冠盃」分組賽，與亞洲列强交手。上季李志堅首季擔任球隊總監及主教練，就帶領東方龍獅於「足總盃」及「高級組銀牌」封王。