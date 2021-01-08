天氣不似預期　黎志偉攀高廈宣布延期

曾坐輪椅攀上獅子山的黎志偉，原定於明天（周六）挑戰攀登318米的荃心廣場，為慈善籌款，但主辦單位今午宣布，由於天氣預測明天風勢極有可能超出活動的安全標準，基於安全考慮而將活動延期舉行。

香港近日天氣受到冬季季候風影響，而黎志偉攀高廈的活動需花數小時才能爬上天台，主辦單位Ignite Community Services一直留意天氣的變化，並宣布「天文台較早前發出強風警告，預計明天風勢極有可能超出「城市攀登300+」（Urban Climb 300M+）活動的安全標準，基於安全考慮，原定明天（1月9日）舉行的活動將會延期舉行。」

事實上，黎志偉為今次創舉已準備多時，背後亦有龐大團隊支持，今日（周五）他還在社交網講述心情，並貼上一張與團隊的合照：「今朝起身，真係唔知講乜好，為你我受冷風吹 （係成班兄弟姊妹一齊吹 ），當然仲有我係半空中，希望到時大家仲可以聽到我講冷笑話 ，仲有機會影到我偷笑。」

今次城市攀登活動名為「UrbanClimb300M+」，黎志偉將全程坐着輪椅，單靠雙手力量攀上共89層的如心廣場（一期）。黎志偉希望透過今次「Urban Climb 300M+」創舉，為脊髓損傷患者籌款，購買機械外骨骼（俗稱機械腳）等復康儀器，及進行相關研究，令更多脊髓損傷患者可「再次行走」，受惠機構為香港大學矯形及創傷外科學系，用於其 「Get Up and Walk」 項目 。