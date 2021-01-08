港協與教大合作　為運動員開創第二事業

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）周五（8日）與香港教育大學（教大）簽訂運動員專上教育合作備忘錄，教大承諾進一步擴大收生範圍，為準備退役及退役運動員提供更多進修機會，鋪路發展第二事業。

香港這片彈丸之地孕育出不少在國際賽事屢獲殊榮的運動健將，港隊成績愈來愈好，可是退役後要走哪條路，仍然是運動員心中的一大疑問。運動員以往因為專注訓練及比賽，未能兼顧學業，難免對於退役後的出路感迷惘。有見及此，港協暨奧委會首次與本地大學簽定運動員專上教育合作備忘錄，為準備退役及退役運動員出一分力。運動員獲得所屬總會提名後，透過參加HKACEP計劃可獲引薦入讀教大指定學士學位及碩士學位課程，配合該校彈性修業安排、獎學金等支援，讓更多運動員可獲大學教育機會，退役後有一條更明朗的出路。

港協暨奧委會會長霍震霆感謝教大支持，「運動員為香港爭取佳績，犧牲了投放在學業上的時間，希望運動員退役後能獲得進修及發展機會，繼續貢獻社會。」教大2018年成為「精英運動員友好大學」，更設立「精英運動員職業發展實習計劃」，支援運動員雙軌發展，教大校長張仁良期望是次合作將令更多運動員受惠，「運動員要兼顧學業及體育發展並非易事，是次合作將鼓勵更多運動員持續進修，開創運動與學業的雙行道。」

2010年獲教大特別取錄的前「亞洲車神」黃金寶是運動員成功轉型的例子之一，近年投身運動推廣工作的他更於去年獲教大委任為「精英運動員友好大學大使」，他對是次合作表示歡迎，認為計劃能擴大受惠運動員範圍，減少運動員的顧慮。