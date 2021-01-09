維拉出局贏未來 路爾巴利有巴塞隆拿DNA

維拉喺英足盃派出平均年齡唔夠19歲嘅陣容出賽，上半場竟然同利物浦打成平手，表現絕對唔失禮，其中17歲嘅英格蘭前鋒路爾巴利射破「紅軍」大門，更加成為焦點人物。其實呢位新人見慣大場面，加盟維拉前更加去巴塞隆拿嘅拉馬西亞青訓「浸」過，前途無限。

路爾巴利係西布朗青訓產品，15歲已經踢緊U23，2019年獲巴塞隆拿賞識挖角加入青年軍，兩間球會更一度要打官司，最終佢亦順利成為第1個加入拉馬西亞嘅英格蘭球員，而路爾巴利第1次為巴塞隆拿U19上陣即有入球。

上年1月維拉用88萬鎊轉會費將佢帶番英格蘭，路爾巴利主力為維拉U23上陣，今季喺英超B聯賽上陣9場入6球，維拉名將艾邦拉荷賽前已經預言：「路爾巴利今季狀態極佳，一定要睇實，希望佢可以喺利物浦身上證明自己。」

路爾巴利潛力十足，不過賽後就「輸經驗」，佢完場後走去同法賓奴泰華利斯交換波衫後，先至被提醒呢件係佢維拉「地標戰波衫」，唔應該拎去交換，好在法賓奴泰華利斯好人，將路爾巴利件波衫還番畀佢