西甲3大豪門出擊　中晒有9倍

馬德里體育會Vs畢爾包;CF格蘭納達Vs巴塞隆拿;奧沙辛拿Vs皇家馬德里

星期六晚你愛隊皇馬出場，連埋馬體會同巴塞，3大豪門齊齊出擊，唔係唔買番啲呀？

先講馬德里體育會對畢爾包，畢爾包一向主強客弱，今季聯賽9次作客只得1勝3和5負，其中6次先失波，今場揀一哥馬體會半場主勝。

CF格蘭納達對巴塞隆拿，巴塞今季作客麻麻，8場聯賽作客只得4勝1和3負，當中7次開3球或以下，呢場入波應該唔多，捧3.5球入球細。

至於你愛隊皇家馬德里作客奧沙辛拿，佢哋對親都好多波入，近5次交手4次開4球或以上，博高賠率，揀個3.5球入球大。

過關3x1

(六)38 馬德里體育會 Vs 畢爾包 半場主勝

(六)44 CF格蘭納達 Vs 巴塞隆拿 入球細(3.5球)

(六)60 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里 入球大(3.5球)

賠率：8.9倍

直播表

周六2:05pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 威靈頓鳳凰

myTV SUPER

周六8:00pm 英足盃 愛華頓 Vs 洛達咸

無綫85台

周六10:00pm 意甲 賓尼雲圖 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 畢爾包

Now632

周日1:00am 意甲 熱拿亞 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日1:30am 英足盃 阿仙奴 Vs 紐卡素

無綫85台

周日1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 巴塞隆拿

Now632、611

周日3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 拖連奴

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里

Now632