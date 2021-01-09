西甲3大豪門出擊 中晒有9倍
2021年01月09日 12:00
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馬德里體育會Vs畢爾包;CF格蘭納達Vs巴塞隆拿;奧沙辛拿Vs皇家馬德里
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星期六晚你愛隊皇馬出場，連埋馬體會同巴塞，3大豪門齊齊出擊，唔係唔買番啲呀？
先講馬德里體育會對畢爾包，畢爾包一向主強客弱，今季聯賽9次作客只得1勝3和5負，其中6次先失波，今場揀一哥馬體會半場主勝。
CF格蘭納達對巴塞隆拿，巴塞今季作客麻麻，8場聯賽作客只得4勝1和3負，當中7次開3球或以下，呢場入波應該唔多，捧3.5球入球細。
至於你愛隊皇家馬德里作客奧沙辛拿，佢哋對親都好多波入，近5次交手4次開4球或以上，博高賠率，揀個3.5球入球大。
過關3x1
(六)38 馬德里體育會 Vs 畢爾包 半場主勝
(六)44 CF格蘭納達 Vs 巴塞隆拿 入球細(3.5球)
(六)60 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里 入球大(3.5球)
賠率：8.9倍
直播表
周六2:05pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 威靈頓鳳凰
myTV SUPER
周六8:00pm 英足盃 愛華頓 Vs 洛達咸
無綫85台
周六10:00pm 意甲 賓尼雲圖 Vs 阿特蘭大
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周六11:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 畢爾包
Now632
周日1:00am 意甲 熱拿亞 Vs 博洛尼亞
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日1:30am 英足盃 阿仙奴 Vs 紐卡素
無綫85台
周日1:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 巴塞隆拿
Now632、611
周日3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 拖連奴
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里
Now632