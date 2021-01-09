貴價球星要證身價　阿仙奴拆紐冇手軟

周日凌晨英足盃第3圈焦點戰，衞冕嘅阿仙奴主場火併「喜鵲」紐卡素。阿仙奴主帥阿迪達窮則變、變則通，改以加比爾馬天尼利等小將為首所刮起嘅青春風暴，成功由谷底反彈，同時激起老將鬥心爭取表現，衞冕第1擊遇上近況低沉嘅紐卡素，阿仙奴應可贏波過關。

（周日凌晨1時30分開賽）

阿仙奴早前一度本土賽事8場不勝，主帥阿迪達深陷被炒危機，喺限米煮限飯下，佢毅然重用19歲嘅加比爾馬天尼利同20歲嘅伊美路維，配合19歲新人王布卡約沙卡，中前場活力十足，連續3場聯賽全勝共轟8球，之前為人詬病嘅中場缺乏創造力問題，一掃而空。

雖然「青春3人組」今場或有部分球員獲得輪休，但小將們出色嘅表現，令阿仙奴老將韋利安、大衞雷斯同「貴價貨」尼高拉斯比比感地位不保，激起佢哋戰意，近期腳風欠順嘅隊長奧巴美揚，亦需要爭取士哥，挽回阿迪達對佢嘅信任。

紐卡素護級無暇兼顧

相反，紐卡素頹勢未止，連同盃賽在內，近6場只得2和4負，唔單止喺聖誕新年快車賽期未贏過，更喺英聯盃8強被英冠球隊賓福特淘汰，非常羞家，攻守主力拿修斯、賴恩費沙同辛特麥斯明，因受傷同確診新冠肺炎而需倦勤，實力受削，依家仍然處於護級漩渦，無暇兼顧盃賽。翻查紀錄，雙方近15次正面交鋒，阿仙奴豪取14勝1負，單計主場近8次碰頭全部獲勝，全面剋死「喜鵲」，要闖過衞冕之路首關冇難度，主勝好路。

名家：工廠仔

陣容圖

阿仙奴

1賓特尼奴

17薛迪索拉斯●16洛賀丁●23大衞雷斯●15美蘭尼爾斯

25艾利尼●28祖爾韋洛克

19尼高拉斯比比●8丹尼施巴路斯●35加比爾馬天尼利

14奧巴美揚

紐卡素

26卡爾達路

22耶迪連●18費達歷高費南迪斯●5法比安舒哈●2施亞蘭奇勒●11馬特列治

24米基爾阿米朗●36桑恩朗達夫●8舒維爾

9祖連頓●13哥林威爾遜

阿仙奴近3仗成績

3勝 100%