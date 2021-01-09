J神流晒鼻血　愛華頓險勝英冠仔

英足盃第3圈周六早場，愛華頓憑法國中場杜哥利加時建功，協助球隊以2比1絕殺英冠尾二球隊洛達咸，取得2021年首場勝仗，驚險晉級英格蘭足總盃第4圈。

「拖肥」今仗收起卡維特利雲及李察利臣，改由安東尼哥頓拍辛克杜辛攻堅，中場有占士洛迪古斯校炮，開賽初段發揮正常，安東尼哥頓開賽4分鐘錯失機會後，9分組助攻辛克杜辛順利破關，愛華頓領先1比0。

不過領先後嘅愛華頓突然走樣，被洛達咸壓住嚟攻，上半場冇被追和已經夠運，卒之去到下半場56分鐘，洛達咸於門前混戰中由美國右閘奧路辛迪近門射入，追和1比1。

被追和後嘅愛華頓未見起色，占士洛迪古斯一度「食波餅」流鼻血到場邊治理，雙方拉踞至賽事末段，辛克杜辛接應「J神」罰球傳送攻破大門，但翻看VAR後判有人越位在先食詐胡，法定時間踢成1比1。

進入加時階段，加時上半場93分鐘，杜哥利接應「J神」妙傳入禁區順腳推射入網，愛華頓以2比1絕殺對手，驚險晉級。