曼聯新隊長入波做功臣　但防線大將受傷

周日(10日)凌晨舉行嘅英足盃第3圈賽事，曼聯領隊蘇斯克查對正選陣容進行大輪換，作出9個改動，包括收起哈利馬古尼，並以麥湯米尼擔任隊長，呢位24歲中場不負所托，轟入全場唯一入球，協助曼聯主場以1比0擊敗屈福特，晉級第4圈。不過，紅魔鬼亦付出沉重代價，中堅艾歷拜利不幸傷出。

曼聯雖然以副選出擊，但開波5分鐘已經打開紀錄，阿歷士迪尼斯開出角球，麥湯米尼頂入，首次做隊長就展現大將風範。紅魔鬼領先之後，得勢不饒人，格連活特、桑馬達、連格先後攻門，都無功而還。

英冠球隊屈福特亦有1次扳平黃金機會，左閘阿當馬仙拿小禁區內起腳，省中曼聯門將甸恩軒達臣，改變方向，但被杜安薛比護空門解圍。其後曼聯中堅艾歷拜利有1次頭槌攻門僅高出，阿歷士迪尼斯遠射、桑馬達近門起腳，都被屈福特門將丹尼爾巴治文一一化解。

踢到上半場補時，艾歷拜利受傷退下火線，由哈利馬古尼入替，呢位科特迪瓦國腳近年備受傷患困擾，難得近期狀態大勇，可惜又再次受傷，令曼聯防線再陷入困局。

換邊之後，曼聯仍然佔上風，製造唔少攻勢，但未能再增添紀錄，維持小勝1比0至完場。賽後，贏波功臣麥湯米尼非常興奮話：「當領隊話我知今場擔任隊長，簡直係夢幻一刻，我5歲已經加入曼聯，做隊長係一種巨大榮譽。」

雖然哈利馬古尼後備上陣之後，麥湯米尼將隊長臂章交番畀對方，但輿論一直都睇好呢位蘇格蘭國腳將來可以坐正隊長之位。