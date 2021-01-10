美斯又起孖 打破埋C朗罰球紀錄

周日(10日)凌晨，巴塞隆拿憑美斯、基沙文各自梅開二度，作客以4比0大勝CF格蘭納達，美斯連續2場聯賽起孖，今場仲射入1個罰球，職業生涯累積為巴塞隆拿轟入48個球罰球，超越C朗保持嘅球會賽事入47個罰球紀錄。

開賽12分鐘，巴塞就打開紀錄，第600次為球隊上陣嘅布斯基斯直傳省中對手改變方向，反而落到基沙文面前，佢第一時間轉身射入，亦係呢位法國前鋒近9場比賽首次入波。

基沙文打破入球荒之後，愈戰愈勇，傳畀美斯射成2比0，取得今季第10個聯賽入球，呢位阿根廷球王成為史上第1位連續15季西甲入波達雙位數嘅球員。

臨完上半場，美斯主射罰球破網，亦係佢近半年首次射入罰球，根據OPTA統計，美斯喺球會賽事累積入48個罰球，比C朗多1球。不過，如果計埋國際賽，C朗入咗56個罰球，仍然比美斯多2球。

美斯踏入2021年後表現大勇，近2場合共入4球，西班牙《每日體育報》大讚美斯踢出今季代表作，認為只要佢發揮出應有水準，巴塞絕對可以大反彈。

至於另1位贏波功臣基沙文喺下半場，接應奧士文尼迪比利右路傳中後，窄角度一控一射，將紀錄改寫為4比0，佢今場2射1傳，同樣係踢出今季最高水準，巴塞亦取得西甲3連勝。