辛祖+夏蘭特半場發威　力阻萊比錫做1哥

多蒙特周六(9日)深夜作客RB萊比錫迎來今季德甲其中一場大戰，雙方上半場打得沉悶，但換邊後蜜蜂兵團判若兩隊，猶如甦醒獅子，以3比1取勝全取3分。

隨着拜仁今輪輸波，RB萊比錫只要贏波就可以試下做一哥嘅滋味，惟多蒙特成為攔路虎。兩隊上半場踢得麻麻，冇特別嘅進攻有威脅，但半場喺更衣室調整之後，查頓辛祖55分鐘射入靚波，為球隊打開紀錄，傳媒更認為呢球係佢個人今季嘅金球之一。

跟住多蒙特嘅進攻一浪接一浪，艾寧夏蘭特接應辛祖嘅傳球，喺71分為球隊頂入2比0，繼而喺84分鐘個人梅開二度，證明呢位早排因傷休戰嘅挪威前鋒已經重入狀態，領先到3比0已定勝局。RB萊比鍚憑阿歷山大索洛夫完場前破蛋，最終多蒙特作客以3比1取勝，袋走3分以28分排第4，RB萊比錫錯失了登頂機會，仍以31分居第2。

至於同日另一場德甲賽事，史浩克04終於迎來近359日首場勝仗，主場以4比0大勝賀芬咸，終止跨季連續30場聯賽不勝嘅頹勢，19歲美國前鋒賀比馬菲個人大演帽子戲法，夏列特亦建一功，終於袋走3分，以7分排尾二。