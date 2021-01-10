意甲直播　祖雲達斯大開薩戒

周日賽事焦點，梗係意甲尾場，祖雲達斯主場迎戰薩斯索羅，季初表現唔錯嘅薩斯索羅，近8場聯賽贏得3場咁大把，對住阿特蘭大同米蘭雙雄輸晒，兼狂失10粒，近況回落。

相反祖記狀態回升，歇冬後聯賽2連勝，包括上場作客贏AC米蘭3:1，打破對手今季聯賽不敗之身，信心返晒嚟 。

C朗、保羅戴巴拿及費達歷高基艾沙頻頻入波，近4場聯賽有3次開4球或以上，3.5球嘅入球大更值得捧場。

名家：法達斯維

直播表

周日7:30pm 意甲 羅馬 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日8:30pm 德乙 雷根斯堡 Vs 波琴

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 利雲特 Vs 伊巴

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周日10:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 拿玻里

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日10:00pm 意甲 帕爾馬 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日11:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 艾拉維斯

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周一1:00am 意甲 費倫天拿 Vs 卡利亞里

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周一1:30am 西甲 艾爾切 Vs 基達菲

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周一3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 薩斯索羅

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周一3:45am 西甲 華拉度列 Vs 華倫西亞

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