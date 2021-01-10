踢法豪邁奔放　羅馬國米大駁火

今晚意甲早場上演前列大戰，羅馬主場出擊對第2位國際米蘭，「雌狼」羅馬走勢凌厲，取得3連勝，而且踢法豪邁，近6場聯賽有5場總入球達4球或以上，加上擁有地利支持，勢必繼續主攻。國際米蘭上場大意輸波，今場有射手盧卡古復任正選，攻力有保證，預料雙方將會大駁火，首選入球大。（myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日晚7時30分直播）

羅馬喺教練方辛加執教之下，大踢激情進攻足球，16場聯賽已經轟入35球，皆因球隊進攻點夠多，迪斯高、維列度、米希達利恩都有數胡能力，甚至連皇馬借將馬約萊爾近期都有佳作，上場更加梅開二度，中前場火力十足。

不過，「雌狼」主攻嘅同時，防線難免比較空虛，所以不時出現大比數賽果，以近6場聯賽為例，有5場總入球達4球或以上，當中既可以大勝博洛尼亞5比1，但亦曾以1比4大敗於阿特蘭大腳下，主場對弱隊卡利亞里，都失咗2球，起伏甚大。

干地遣強陣用盧卡古攻堅

「藍黑兵團」國際米蘭教練干地上場輕敵，正選陣容收起首席射手盧卡古，搞到1比2不敵森多利亞，聯賽8連勝斷纜。其實「藍黑軍團」上場可以唔使輸，只因阿歷斯山齊士射失12碼累事。干地汲取教訓之後，相信今場會打醒十二分精神，派番盧卡古踢正選。呢位比利時國腳今季意甲已經有12球進帳，僅次於C朗，加埋已入咗9球嘅拿達路馬天尼斯，呢對鋒線組合足以撕破羅馬防線。

國米今季16場聯賽每場都有波入，合共攻入41球，但同樣防線不穩，近7場聯賽僅1場不失波，最好都係揀入球大比較穩陣。Mic少

羅馬近6場聯賽總入球統計

5場4球或以上 83%

羅馬

13包盧比斯

41羅渣伊賓尼斯 6基斯史摩寧 23基安盧卡文仙尼

2卡斯杜柏 14干沙路維拿 17維列度 37史賓亞蘇拿

7羅倫素柏歷堅尼 9迪斯高 77米希達利恩

國際米蘭

1漢丹洛域

37史堅尼亞 6迪維積 95巴斯東尼

2阿舒拉夫 23尼高路巴列拿 22維達爾 77波索域 36達美安

9盧卡古 10拿達路馬天尼斯