綠軍再有人確診即封場　黃蜂新星3雙成焦點

黃蜂周日(10日)面對鷹隊，新科探花「細波」拿美路波爾交出22分12籃板11助攻，不僅幫助球隊以113：105取得3連勝，更以19歲又140日之姿，成為NBA史上最年輕的三雙得主。

拿美路波爾昨日與哥哥朗素波爾上演兄弟鬩牆，貢獻12分10籃板9助攻，與生涯首個三雙擦身而過，沒想到相隔1日已經彌補遺憾。擔任後備控衛的他，此役上陣31分鐘，13投9中獲得22分12籃板11助攻，打破魔術後衛富迪斯19歲又317日的最年輕三雙紀錄。值得一提的是，「大波」朗素亦曾以20歲又5日之齡，短暫成為最年輕的三雙得主，波爾家族可謂一門雙傑。

除了拿美路發揮出色，隊友Terry Rozier和P.J. Washington亦合轟55分。反觀鷹隊新星迪雷楊格，19投5中僅得15分，未知是否受到近日的更衣室風暴影響。

另外，繼23歲的中鋒羅拔威廉斯確診新冠肺炎後，塞爾特人再傳出一哥達頓不幸「中招」，需要接受10至14日隔離，球隊已經暫停開放訓練館。由於巫師球星比爾奧昨日對陣「綠軍」時，曾與達頓擁抱和對話，今日亦需缺席對陣熱火的比賽，最終巫師以124：128落敗。