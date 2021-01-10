專恰低組別對手　曼城大起伯明翰

今晚英格蘭足總盃第3圈，曼城主場迎戰伯明翰。曼城近日因隊內爆發疫情變陣，但戰績不跌反升，一眾確診球員亦相繼復出；伯明翰近年喺英冠浮沉，實力唔及對手，今場但求踢得好好睇睇。觀乎曼城近4屆英足盃第3圈賽事，法定時間全開5球或以上，預料今仗又係入球騷，推介3.5球大盤。（周日晚9時30分開賽）

曼城近年本土盃賽戰績彪炳，英聯盃邁向4連冠，而英足盃則於前屆奪冠，上屆亦打入4強。佢哋面對低組別球隊每每派輪換陣容出戰，由於球員質素及踢法「屈機」，好多時都能大炒對手。「藍月亮」近期陣中爆發疫情，領隊哥迪奧拿喺兵源緊張下，改變以往控球踢法，加強防守硬度反而連場報捷，聯賽連盃賽5連勝，當中包括擊敗車路士及曼聯等勁旅。

藍月陣容復完整

正所謂艱難日子始終會過去，曼城日前收到好消息，「耶穌仔」加比爾捷西斯戰勝肺炎康復，聯同早排復出嘅阿古路均可候命，此外後衞基爾獲加上場英聯盃對曼聯都有列作後備，令曼城陣容更見完整。

伯明翰現時排英冠第18位，實力同曼城差一大截，佢哋作客尚算硬淨，今季聯賽11場作客僅輸兩仗。不過伯明翰防守麻麻，近7仗得1場冇失波，面對曼城史達寧及馬列斯等擅於破密集嘅好手，相信頂唔得幾耐。

睇番曼城近4屆英足盃第3圈賽事都大炒對手晉級，全開5球或以上，前屆主場大勝洛達咸7比0，上屆則贏維爾港4比1，證明佢哋對低別球隊甚有辦法，今晚對住伯明翰，預料又會上演入球騷，一於捧3.5球入球大。

名家：邪神

曼城近4屆英足盃第3圈總入球統計

5球或以上

100%