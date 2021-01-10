慘情！皇馬失分兼無家可歸

皇馬喺周日(10日)凌晨西甲作客僅同奧沙辛拿打和0比0，近3場聯賽第2次失分，教練施丹炮轟賽會堅持喺惡劣天氣之下舉行比賽，唔止影響球隊發揮，更加因為陸空交通受阻，唔知幾時先至可以返回馬德里。

由於西班牙近日出現暴風雪，皇馬已經因應天氣問題，喺比賽前1日提前出發，但因為上機後，機場跑道太多積雪，需要暫時關閉，搞到全隊喺飛機內被困接近4個鐘頭。

加上球場積雪問題，皇馬今場表現明顯受影響，攻唔入之餘，中堅華拉尼更出現失誤，幾乎連累球隊失波，好彩有門將泰拔高圖爾斯勇救險球。

皇馬下半場原本有機會入波，前鋒賓施馬已經將皮球送入網，但球證吹越位在先，慘食詐胡。賓施馬之後仲有1次傳畀沙治奧拉莫斯射入，同樣被吹越位，最終打和0比0。皇馬雖然只落後榜首馬體會1分，但踢多對方3場，之後好可能被拉開距離。

賽後皇馬教練施丹發火，指天氣太惡劣，球場草場情況亦差，應該將比賽延期，而且交通受阻，都唔知球隊幾時先至可以返回馬德里：「我哋已經盡晒力，今場根本唔係足球比賽，場地好差，應該延期比賽，我哋依家唔知應該去邊，亦唔知幾時可以返到馬德里。」

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同日另1場西甲馬德里體育會主場對畢爾包，因為天氣問題延期，難怪施丹忿忿不平，覺得賽會唔公平。