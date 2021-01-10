紅魔舊生集體隱形　國米再失分畀AC甩開

周日晚（10日）意甲頭場「2哥」國際米蘭作客羅馬，同時亦係「紅魔舊生會」，不過盧卡古等一眾曼聯舊將都冇貨交，最終打和2:2，令國米被榜首AC米蘭甩開3分，對爭標打擊不小。

今場兩軍都坐擁多名曼聯舊將，羅馬有基斯史摩寧及米希達利恩，國米今仗亦派出達美安、盧卡古擔正，後來達美安傷出，被另一紅魔「舊生」艾舒利楊格入替，其中盧卡古同史摩寧經常短兵相接。雖然國米一開波即撳住攻，但羅馬於上半場反而憑一次快速反擊，由羅倫素柏歷堅尼遠射，省中對手巴斯東尼改變方向入網。

易邊後國米繼續狂攻，56分鐘波索域開出角球，中堅史堅尼亞銅頭一搖破網，7分鐘後波索域再策動進攻畀阿舒拉夫，呢位摩洛哥國腳於右路扣番大位，起左腳彎入世界波，近5仗聯賽入3粒。其後羅馬瘋狂反撲，完場前基安盧卡文仙尼接應角球頂入扳平，令國米連續2場聯賽失分，畀AC拋離3分，而且後面嘅羅馬、阿特蘭大同祖雲達斯來勢洶洶，國米爭標唔多樂觀。