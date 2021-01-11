C朗破紀錄助祖記贏波　但2位隊友受傷

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周一(11日)凌晨意甲，祖雲達斯主場以3比1擊敗薩斯索羅，巨星C朗射入1球，成為歐洲5大聯賽史上第1位連續15季入波都達15球或以上嘅球員。美中不足係祖記2位主將保羅戴巴拿、韋斯頓麥堅尼受傷，難免影響爭標實力。

祖雲達斯開波11分鐘就有破門機會，韋斯頓麥堅尼後腳妙傳，法保達喺禁區內無人看管之下起腳，但卻高出，更不幸係轉個頭韋斯頓麥堅尼受傷退下火線，由艾朗藍斯入替。

禍不單行，踢到43分鐘，保羅戴巴拿同對手相撞之後，左膝落地受傷，未能繼續比賽，祖記上半場已經有2人傷出。不過，薩斯索羅亦「送禮」上半場補時有奧比安攞紅牌被逐。

祖雲達斯下半場踢多1人，迅速打開紀錄，右閘丹尼路雷斯離門25碼遠射入網，8分鐘後薩斯索羅由迪費爾近門建功扳平，祖記之後有費達歷高基艾沙射門中柱。

陷入僵局之際，戰至82分鐘，艾朗藍斯殺入禁區射入，加上補時C朗射成3比1，協助祖雲達斯取得3連勝，仍然落後榜首AC米蘭7分，但踢少1場。

C朗今季意甲已轟入15球，排射手榜第1位，領先第2位盧卡古3球，呢位35歲葡萄牙國腳更加成為歐洲5大聯賽史上第1位連續15季入波「15+」嘅球員。

與此同時，C朗職業生涯喺正式賽事已經累積入759球，追平捷克名宿比簡，並列正式賽事史上入波最多嘅球員之一，認真犀利。