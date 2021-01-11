魚腩殺手！迪姆華拿結束827分鐘入球荒

周日(10日)晚英足盃第3圈，車路士「殺雞用牛刀」，主場以強陣出擊，結果以4比0大勝乙組球隊摩甘比，身價達4,800萬鎊嘅前鋒迪姆華拿射入1球，終於打破827分鐘入球荒，被網民嘲諷係「魚腩殺手」。

車路士今場正選人腳同踢英超分別唔大，包括有迪姆華拿、美臣蒙特、夏維斯、薛耶治、艾斯派古達、葛特蘇馬等常規主力，對住乙組仔摩甘比，贏得非常輕鬆，開賽18分鐘就由當日22歲生日嘅美臣蒙特遠射入網打開紀錄。

踢到44分鐘，2位「德國水貨」合作，夏維斯頭槌二傳，迪姆華拿近門撞入，係呢位24歲射手自上年11月8日對英超包尾球隊錫菲聯入波之後，首次取得入球，由於呢2場對手都非常弱，迪姆華拿被寸係「魚腩殺手」，絕非冇道理。

車路士下半場分別由赫臣奧杜爾、夏維斯各建一功，送4隻蛋畀摩甘比。身價高達7,100萬鎊嘅中場夏維斯近16場比賽首次入波，佢今季同德國國家隊隊友迪姆華拿一齊上「車」後，表現同樣令人失望，即使佢今場有1傳1射，但因為對手太弱，亦欠缺說服力。