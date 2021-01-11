普捷天奴「大報復」　為PSG撬普巴

曼聯中場球星保羅普巴不時傳出想離隊，原本以為最大買家皇馬莫財，佢會專心留隊，但依家又出現新買家。英國傳媒爆料，指前熱刺主帥普捷天奴早前執教法甲巴黎聖日耳門(PSG)之後，計劃今夏收購保羅普巴，作為佢重建球隊嘅重要棋子。

保羅普巴嘅經理人拉奧拿曾經表示，呢位27歲法國國腳將會今夏提出轉會要求，如果曼聯拒絕，佢都唔會續約，最多等到明夏自由身走人。雖然普巴之後暗示想留隊，但輿論普遍認係佢唔係真心想為曼聯效力，只係等緊新買家，結果依家機會來了，普捷天奴有意簽佢。

據悉，普捷天奴以前喺英超搵食，已經好欣賞保羅普巴，認為佢屬於核心型球員，PSG簽入佢之後，可以制定一套圍繞普巴而建立嘅新戰術，仲可以提升埋PSG嘅名牌效應。

雖然皇馬、祖雲達斯都有意收購普巴，但兩間球會近年財政不穩，無法出價超過5,400萬鎊，有傳PSG願意支付7,500萬鎊轉會費，曼聯絕對有機會成人之美。不過，曼聯中場般奴費南迪斯就希望普巴留隊，認為如果紅魔鬼要捧英超，就必須要有普巴助陣。

曼聯之前成績欠佳，一度好接近邀請普捷天奴取代蘇斯克查，但之後表現回升，又放棄「肥普」，呢位阿根廷名帥依家可能想「大報復」，出手撬走普巴。