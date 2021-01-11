中超　陳俊樂隔離中加操等歸隊

效力中超廣州城（前稱廣州富力）的香港隊中場陳俊樂，回港做手術及休養後，上月29日已啟程再次「北上」，正在酒店進行隔離檢疫，待完成後預計將於周三（13日），赴廣州報到。

「樂仔」陳俊樂上季季初深受荷蘭主教練雲邦賀斯重用，一共取得5次正選機會。惟自對上海申花一仗受傷後，證實左膝半月板重挫。去年年尾「樂仔」回港休養，並進行一次手術，休養過後遂於上月29日重返內地，並正在位於深圳的酒店隔離檢疫。他受訪時表示，檢疫期間每天在狹窄的房間內，以來回跑、橡筋帶等設備維持體能和力量。「樂仔」預計於周三（13日）完成隔離，並趕赴廣州大學城訓練場歸隊，他期望最快在月尾重返一隊參與常規訓練。

廣州城今季陣容存在很大變動，外援連拿天奴、列查路施夫高域等一併離隊，僅留用比利時國腳丹比利，據報廣州城已羅致前布拉加翼鋒古靴美、瑞典國腳古斯達夫史雲遜作替代外援。而主帥雲邦賀斯上月以家庭原因請辭，有傳球隊請來43歲克羅地亞少帥高雲湯米（Goran Tomic）接任主教練一職，惟傳聞他上月底感染新冠肺炎，令教練團人選一直未得到正式確認。另外，前港超富力R＆F門將周煜辰，亦證實重返「一隊」廣州城，日前已重投球隊操練，預料新季要與韓佳奇、程月磊等門將爭奪正選。

此外，剛加盟中甲浙江綠城的港隊後衞梁諾恆，已開始參與球隊操練。據浙江的微博資料顯示，大軍周日（10日）飛抵雲南集訓，備戰3月開始的新球季。