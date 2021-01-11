「小志強」方栢倫珍惜分秒　再逐港隊夢

「戴志偉和小志強，在球會命運殊途，卻攜手為日本隊在世青盃過關斬將，最終勇奪冠軍！」《足球小將》這部著名漫畫，令不少人兒時對足球產生無限憧憬，但在現實中，故事又是否像漫畫世界般美好？今季重返飛馬的「港版小志強」方栢倫，對此定有一番體會。圖/文：黃雋謙

「『栢倫』，我返英國喇！」這是「港版戴志偉」袁振昇，上季結束後向方栢倫說的話。富力R＆F的散班，不但令一眾香港球員頓時失業，更促使袁振昇決定再次放下職業足球，出走英倫，另覓出路。臨別前，「昇仔」專程到「栢倫」家道別。「佢話暫時返去做住啲小生意先，等隻腳好番，再喺嗰邊搵低組別球會踢住先。」

遺憾未一齊捧盃

由中學時期代表所屬學校相互交鋒開始，他與「昇仔」已認識10數年，雖然兩人的歷程未如原著中的主角般奇妙，但「栢倫」從未想過港版《足球小將》的結局，竟如此無疾而終：「可能咁多年『戴志偉』同『小志強』嘅故事就係咁樣收場，其實都係一個遺憾，因為我哋始終未一齊為同一個球會攞過冠軍。」

「栢倫」形容富力解散一事為「可惜」，原本很大機會衝擊錦標，而上季亦是他自感歷年最專注在足球事業的一季，奈何疫症降臨，所有憑努力建立的都一下子塌垮。更惋惜的，莫過於如「昇仔」、羅港威等由細踢到大的好友，在這艱難時刻面臨失業：「球圈每年都會發生呢啲事，但冇諗過咁快發生喺自己朋友身上。」幸好在前富力主教練楊正光穿針引線下，「栢倫」得到曾在「省港盃」合作過的飛馬主帥郭嘉諾賞識，得以重投飛馬懷抱。作為難得尋找到下家的球員，他自知要更加珍惜機會：「踢好每一分每一秒，因為真係今日唔知聽日事，既然自己仲係一分子，就要好好享受。」

繼承「戴志偉」意志

即使只剩下自己一個，路始終要走下去。「栢倫」是第2位決定簽新球會的前富力球員，他直言當中總有犧牲，但就算要接受未如理想的賠償，他都想盡快繼續在綠茵場上馳騁，因為在其心中還有一個夢：「始終想再次為香港隊作戰，上一次入選A隊，已經係2016年出戰東亞盃外圍賽，之後好多年都冇再入選過，所以好想重返港隊，為香港出一分力。」「港版足球小將」為香港隊作戰的故事結局，就冀望「小志強」繼承「戴志偉」的意志完成下去。

重投飛馬修補遺憾

問起「栢倫」歷來最滿足的賽季，他很快便道出為香港飛馬榮登「雙冠王」的一季：「嗰季一開始成績麻麻，隊波需要時間融合，去到下半季大家開始了解打法，加埋奇雲邦特領軍，最後攞到首屆『菁英盃』同『足總盃』。」兩季後，他決定轉投理文，尋求突破。

回望當初出走的決定，「栢倫」坦言為未有處理好離隊事情而懊悔：「見到教練同球迷都有啲失望，因為嗰陣始終效力咗3年，咁樣走咗去。」回歸天水圍飛馬前，他在街上偶遇陳肇麒，「陳7」向他說：「香港球圈好細㗎！依家咪返咗嚟囉！」被前輩一席話感動的他，對重投飛馬懷抱感回味：「想彌補當初走嘅缺失。」他更想感謝的，是班主羅傑承給予第2次機會：「會更加畀心機踢，希望可以為天水圍飛馬爭取更多錦標。」

方栢倫Profile

出生日期：1993年4月14日（27歲）

位置：左後衞、左翼衞

現效力球隊：天水圍飛馬

曾效力球隊：深水埗、橫濱FC（香港）、瀋陽中澤（中甲）、YFC澳滌、香港飛馬、理文、富力R＆F

榮譽：「菁英盃」冠軍2015/16（香港飛馬）、2018/19（理文）

「足總盃」冠軍2015/16（香港飛馬）

「省港盃」冠軍2018

「港澳埠際賽」冠軍2017、2014、2013、2012