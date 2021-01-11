日媒預測東京奧運再流產？2032補辦　

日本八卦雜誌《周刊實話》推測，日本政府於1月18日嘅國會會議，討論防疫及奧運會預算，日本政府有可能宣布取消東京奧運，延期至2032年再補辦。

東京奧運經已因為疫情由原定去年7月延期到今年7月，但由於疫情仍然嚴峻，加拿大國際奧委會高級委員龐德日前表示，即使東京奧運已延期一年，但仍無法保證可正常舉辦。

去年東京奧運宣布延期，當時日本政府希望藉這一年時間，在疫情受控之後再舉辦奧運，但看來事與願違，日本及世界各地疫情反覆，部份地區比去年爆發初期更嚴峻，日本政府已於早前宣布封關限制入境，又向首都圈發布緊急事態宣言，可見情況危急。

八卦雜誌《周刊實話》許多報道都純屬猜測，亦會報道未經證實嘅小道消息。該傳媒看法悲觀，指東京奧運無法在今年7月舉行，但亦無法再延期，唯一方法就係宣布取消。

報道指日本政府正與國際奧委會協商重訂東京奧運舉辦時間，由於2024年巴黎及2028年洛杉磯已經確定舉辦奧運，東京奧運延期就要去到2032年。

共同通信社(Kyodo News)及TBS電視台(Tokyo Broadcasting System Television, Inc.)最新民調結果，80%日本人認為東京奧運應該取消或延期，似乎日本民意都同意取消東京奧運喎。