多災多難！皇馬風雪滯留兼連打3場

早前報道，衞冕西甲嘅皇家馬德里上場對奧沙辛拿，全隊因暴風雪被困機艙4小時，去到奧沙辛拿即使冰天雪地，賽事仍照常舉行，原來故事只係開始，皇馬踢畢西甲後，因暴風雪全隊滯留原地，球隊已打算直接前往馬拉加應付周四嘅西超盃，成個星期都唔返屋企。

作客奧沙辛拿一戰，皇馬因旅途受困，加上冰天雪地，只能與對手踢成0比0痛失2分，有機會被榜首馬體會拉開距離，但賽後佢哋發現，馬德里仍受風雪影響，全隊返唔到屋企，滯留在外，據報道皇馬高層與西甲賽會不和，包括電視轉播費、VAR判罰，加埋今次賽事安排，一次過炮轟賽會，出現重大摩擦。

今次球隊滯留在外，皇馬主帥施丹向賽會抱怨：「根本唔係踢波，我哋只係被通知要繼續比賽，就係咁樣啫。」門將泰拔高圖爾斯亦表示：「我哋要喺結冰嘅跑道起飛，踢完波又冇得返屋企，我哋係人，唔係木偶。」

根據賽程編排，皇馬本周四會喺中立場馬拉加，出戰西班牙超級盃4強對畢爾包，如果晉級，周日就會對皇家蘇斯達或巴塞隆拿勝方，皇馬已做好全程唔返屋企，一邊鬧賽會、一邊準備迎接2場硬仗。