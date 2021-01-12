英超再有爆發迹象　36人確診隨時叫停

新冠肺炎嘅疫情喺英超再有爆發迹象，最近已先後有比賽被迫延期，英超官方公布上個禮拜嘅新冠肺炎檢測結果，共有36人確診，不足半個月內檢測，累積人數超過70人。

英超賽會喺過去兩輪賽事進行了2593個檢測，1月4至7日期間有27個新確診個案，而跟住喺8至10號就再多9個。原定周四（14日）凌晨舉行嘅熱刺對維拉已宣布改期，因為維拉隊內有多位一線球員「中招」，英足總話會盡快安排賽期，而原定賽期則改由熱刺對富咸。

跟住上次英超公布嘅資料，喺去年12月28日至今年1月3日嘅檢測中有40個確診個案，加埋今次嘅確診數字，已累計76人。車路士青訓亦爆發大規模感染，有20個青訓球員及教練確診，而車仔已宣布關閉青訓營一個禮拜，暫時車仔嘅一線隊及女足未有受到影響。

目前英國政府未有停止足球比賽嘅計劃，但上個禮拜英足盃有好多球員違規擁抱慶祝，無保持防疫嘅社交距離，令唔少政府官員都甚為擔心。據《鏡報》消息，隨着英超確診新冠肺炎嘅數字上升，已經有消息指英超可能被中斷，隨時好似上季嘅情況被迫叫停。