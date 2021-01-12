英超過3關, 中晒有280幾倍

英超開快車，我有心水，過三關有280幾倍，聽住喇，頭關錫菲聯對紐卡素，錫菲聯上場開齋，不過係足總盃，對手只係低組別球隊同聯賽關係不大。

今季對錫菲聯幾乎隊隊都有3分，冇理由賴低紐卡素啫，布魯士實唔肯過你，要客勝啦。

般尼對曼聯呢場唔多講嘞，曼聯贏波就上榜首，佢哋最鍾意半場先落後，下半場反勝，博好分要個半全場主/客。

尾關狼隊對愛華頓，狼隊近期走晒樣，近10場聯賽都有失波，愛華頓上場收起半隊主力都喺足總盃晉級，今場出番強陣，加上作客2連勝，一於搵愛華頓守尾門。

過關3x4

(二)6 錫菲聯 對 紐卡素 客勝

(二)23 般尼 對 曼聯 主/客(半全場)

(二)24 狼隊 對 愛華頓 客勝

賠率：284倍

直播表

周三2:00am 英超 錫菲聯 Vs 紐卡素

Now 621

周三2:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周三3:45am 德盃 利華古遜 Vs 法蘭克福

有線661、601台

周三4:15am 英超 般尼 Vs 曼聯

Now 622

周三4:15am 英超 狼隊 Vs 愛華頓

Now 621

周三4:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 西維爾

Now 632