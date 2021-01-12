奧組委澄清東奧取消傳聞　計劃7.23揭幕

近日有關日本東京奧運將會取消的消息，再成為熱搜的焦點，東京奧組委及殘奧組委會周二回應，東京奧運仍會計劃在今年7月23日揭幕，目前的籌備工作順利進行中。

組委會對於近日不斷有消息指東京奧運可能再延期甚至取消作出回應，他們指現階段仍按照計劃在7月23日展開，而組委會將力求在今年夏季落實安全、安心的奧運會，為此正與日本政府及東京都等有關地區作緊密合作。

日本首相菅義偉曾經表示雖然日本首都圈疫情嚴峻，但將會在防疫措施上確保實現一個安全又安心的奧運會。對於日本的最近措施，國際奧委會主席湯瑪士巴治早前表示完全信任日本當局的對策：「IOC正與日本一起，為今年夏季成功舉辦安全的奧運會及殘奧會，全力作好準備。」

不過，日本媒體《日刊現代》再次發文指出「東京奧運會取消進入讀秒階段」，並且透露今年2月會有結果。消息指下個月東京奧組委與IOC對東京奧運會殘奧會的籌備情況及項目進行查審，而東奧聖火傳遞將於3月25日開始，沿途的安保及對疫情對策的措施等都要備案。

此外，東京奧委會很多工作人員與奧組委的合約將於3月到期，如果東奧會舉辦的話，這批人就要續約，否則他們要再另謀高就。有員工認為，原本勞動合約到3月份到期就是不合理，如果舉辦奧運會的話，一般應在奧運及殘奧結束之後，即是約9月到期，然而一開始他們就有考慮過奧運有機會取消。究竟「照辦」定取消？相信有關的消息都會近幾個月不斷「瘋傳」。