曼聯今晚衝榜首　要過般尼呢關

聖誕新年過後英超繼續開快車，周三凌晨尾場有般尼主場硬撼曼聯。曼聯今場只要唔輸，即可壓住利物浦過吓「1哥癮」，為嚟緊「雙紅會」造勢，可惜防守問題未見改善，中堅艾歷拜利上仗更受傷，呢支作客「大」王隨時以攻代守，造訪近況回勇嘅般尼，捧2.5球嘅入球大更明智。（Now 622周三凌晨4時15分直播）

曼聯雖喺英聯盃4強被曼城淘汰，但啱啱於英足盃小勝屈福特晉級，而且於聯賽愈戰愈勇，近10場聯賽豪取8勝2和未輸過，狂轟24粒。以般奴費南迪斯、拉舒福特為首嘅鋒線，火力全開，「般費」自上年2月加盟後，30場英超射入19球及14次助攻，單計今季聯賽就攻入11粒及7次助攻，令保羅普巴、雲迪碧克等不得不屈居後備，絕對係推動紅魔進攻嘅靈魂人物。

拜利受傷後防易失波

不過要留意，曼聯隊長哈利馬古尼時好時壞，另一中堅域陀連迪路夫因表現欠穩，近期已被貶為後備，但代替佢嘅艾歷拜利經常受傷，日前對屈福特同門神甸恩軒達臣撞埋一堆，被迫退下火線，今仗未必出得，令防守大打折扣。紅魔開咧16場聯賽，只得4場保持清白之身，其中7場作客全部有失波，全開3球或以上，能夠取得6勝1和，全靠強大攻力掩飾防守嘅不足，單係6場勝仗都係反勝，可見一斑。

曼聯依家打少1場下與榜首利物浦同分，只要今場有分落袋，便可升上榜首過吓「1哥癮」，必定搶攻，為下場聯賽「雙紅會」造勢。

另一邊廂，般尼仍要為護級搶分，戰意不在曼聯之下，近9場聯賽取得4勝3和僅2負，包括擊敗阿仙奴同狼隊，共搶15分，狀態比季初有顯著改善。何況近日傳出有美國商人快將入主消息，般尼一定更落力爭取表現，紅魔想贏都唔易，不妨轉捧2.5球嘅入球大。

名家：法達斯維

曼聯今季7場聯賽作客總入球統計

3球或以上 100%

陣容圖

般尼

1尼克普比

2馬菲路頓 5達高斯基 6賓美 41祖殊賓臣

12羅比巴迪 8祖殊布朗曉爾 18艾殊利韋斯活特 23派達斯

9基斯活特 10艾殊利班尼斯

曼聯

1迪基亞

29雲比沙卡 5哈利馬古尼 2域陀連迪路夫 23勞基梳爾

39麥湯米尼 17費特洛迪古斯

11格連活特 18般奴費南迪斯 10拉舒福特

9安東尼馬迪爾