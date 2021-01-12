久保建英首戰有料到　基達菲反勝艾爾切

周二（12日）凌晨西甲下游大戰，基達菲作客以3比1擊敗最終10人應戰嘅艾爾切，聯賽榜由賽前第16位升上13位，護級暫舒一口氣；新加盟嘅日本國腳久保建英首披基達菲球衣，後備上陣即間接製造2個入波，帶領球隊反敗為勝，成為今場贏波無名英雄。

久保建英季初由皇家馬德里外借維拉利爾，不過聯賽上陣時間唔多，為爭取更多上陣機會，上周正式由維拉利爾改為外借基達菲至今季尾。久保建英加盟球隊唔夠一星期，同隊友仲未夾過，所以今場只係做後備。

主場出擊嘅艾爾切上次主場曾逼和上季冠軍皇家馬德里，今場開波4分鐘亦由魯爾古迪入波火速領先，基達菲由古古列拿建功追成1比1完上半場，換邊後艾爾切有中場艾雲馬干尼兩黃一紅被逐，多打一人嘅基達菲喺64分鐘換入久保建英，5分鐘後久保建英禁區內起左腳射門，主隊門將艾格巴迪亞擋出不遠，謝美馬達門前補中射入反超前1球；比賽末段久保建英一次右路傳中，隊友控球後博得對手犯規獲判12碼，安祖路爾斯操刀射成3比1完場。

未踢今場比賽前，基達菲對上11場聯賽只得1勝，今場贏波令佢哋升上聯賽榜第13位，領先尾3嘅艾爾切4分，暫時減輕護級壓力。久保建英今場雖然未有錄得正式助攻數據，但基達菲2個入波佢都有間接功勞，睇嚟基達菲冇入錯貨。