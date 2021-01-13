普巴一箭定江山！曼聯贏波升榜首

周三(13日)凌晨英超，曼聯憑保羅普巴射入全場唯一入球，作客以1比0擊敗般尼，取得聯賽3連勝，並以3分優勢力壓利物浦，升上榜首，為下周一(18日)凌晨「雙紅會」作客利物浦壯行色。

曼聯近期走勢凌厲，加上卡雲尼復出踢正選，即使作客，都一開波就強攻對手，先有般奴費南迪斯勁射被般尼門將尼克普比沒收，跟住安東尼馬迪爾打倒掛，被對方守將馬菲路頓擋出，呢位法國國腳之後仲有1次射門僅斜出。

踢到36分鐘，曼聯曾經將皮球送入波，當時勞基梳爾傳中，哈利馬古尼頂入，但被球證吹越位在先，慘食詐胡。臨完上半場，安東尼馬迪爾勁射直飛死角，但被尼克普比神勇救出。

曼聯下半場繼續向對手壓施，卡雲尼、般奴費南迪斯起腳都無功而還，直至71分鐘，終於打破僵局，保羅普巴喺中場爭頂成功，般奴費南迪斯傳畀右路嘅拉舒福特，「福仔」再傳中，保羅普巴後上凌空抽射，省中對手馬菲路頓，改變方向入網。

呢球波普巴由爭贏控球權，再跟進射入，可以話係自編自導自演。拉舒福特傳送亦恰到好處，佢近14場英超創造11個入球，包括射入6球及5次助攻。

曼聯領先之後，繼續搶攻，但安東尼馬迪爾錯失多次入球機會，最終小勝1比0，已夠做一哥，亦係曼聯自2013年由費格遜領軍奪得英超冠軍之後，首次喺踢完頭17輪聯賽，穩坐榜首之位，重現昔日王者霸氣。