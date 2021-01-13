對手2次送禮　錫菲聯踢咗18場終於開齋

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周三(13日)凌晨英超，排包尾嘅錫菲聯主場以1比0擊敗有一半時間踢少1人嘅紐卡素，今季踢咗18場聯賽，終於取得首場勝仗，仍然係英格蘭頂級聯賽史上第2差開季成績，僅次於1902/03年球季嘅保頓，該季保頓踢咗22場聯賽，先至開齋。

賽前錫菲聯踢17場聯賽只有2和15負，今場對住另一支表現低迷嘅球隊紐卡素，錫菲聯採取主攻爭勝，包括有1次美妙組織，最後麥哥迪克起腳，僅被紐卡素門將卡爾達路撲出，呢位前鋒跟住仲有1次近門頭槌高出，紐卡素亦有哥林威爾遜頭槌攻門僅偏離目標。

錫菲聯之後仲創造唔少攻勢，麥哥迪克左路傳中，門前空晒，可惜隊友隆特史譚遲來一步，積頓保利有2次勁射，都被卡爾達路撲出。

臨完上半場，紐卡素中場賴恩費沙領取第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，錫菲聯優勢更明顯，踢到73分鐘，紐卡素又犯錯，中堅費達歷高費南迪斯衰孤寒，唔肯第一時間解圍，結果喺禁區內被對手力逼之下犯手球，球證睇完VAR後吹罰12碼，錫菲聯由比利沙柏主射入網，幾經辛苦，今季英超終於首嘗勝利滋味。

錫菲聯贏波之後，只有5分在手，落後尾4嘅白禮頓9分，兼踢多對手1場，護級希望仍然渺茫。