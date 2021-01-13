NBA蒲精　邊個玩得最醒？

為避免賽季再因疫情停擺，NBA季前頒布嚴謹的防疫規定，包括禁止球員前往酒吧、夜總會、賭場等聲色場所，違者輕則遭到罰款和禁賽，重則牽連球隊，導致取消比賽資格及選秀權。這對某些年薪動輒過千萬美元，進出都是名車美女相伴的「夜店小王子」來說，可謂一場漫長的定力考驗，火箭一哥占士夏登早前就首當其衝「破戒」，引起全城非議。而事實上，聯盟還有多個風流成性的現役球員，就讓我們一起看看，誰能夠同時征服球場和夜場吧。

占士夏登：獲夜店退役球衣 開P逼宮火箭

眾所周知，NBA球隊會為傳奇球星退役球衣，以表揚他們的貢獻。那麼，如果一家夜店為球員退役球衣，又意味著什麼呢？據占士夏登好友兼播客主持Jamil Clay曝料，夏登曾在休斯頓某家脫衣舞俱樂部一晚豪擲100萬美元（約775萬港元），為報答這筆消費，店家高掛印有夏登13號球衣的巨幅海報，讓外界啼笑皆非。

其實「夜店登」的名堂早在2012年已經響徹聯盟。當時效力雷霆的他，在總決賽期間流連夜店，不知是否玩得太瘋，導致體力透支，比賽狀態低迷，只能眼睜睜看著球隊失落冠軍。轉投火箭後，夏登簽下肥約成為一線球星，對夜蒲的熱衷程度有增無減，2015年更與名媛Khloé Kardashian拍拖，搶盡鎂光燈的同時，個人數據，連帶火箭戰績再度陷進泥濘。幸好他狠心斬斷情絲，方趕及季後賽尾班車，並在隨後幾季屢創佳績，勇奪MVP及3屆得分王。

原以為夏登已經收心養性，去年12月正值疫情肆虐期間，他卻故態復萌，四出參加派對，被聯盟罰款5萬美元，還必須接受隔離，間接導致火箭未能湊夠8人參加開季首戰。有指夏登公然違反聯盟的防疫規定，是要迫使火箭進行交易，以轉投其他爭冠球隊，但真正動機是「逼宮」或純粹享樂，相信只有本人知道了。

奇利湯臣：NBA時間管理大師 冠軍美女雙收

外表憨厚，個性謙和，勇士球星奇利湯臣雖然有著「佛祖」的綽號，卻未能看破紅塵，還有著特別的慶功方式。2015年奪得生涯首冠後，湯臣曾到拉斯維加斯參加著名的水下電臀派對，從流出的照片可見，他半身赤裸，與一眾穿著比堅尼的美女耳鬢廝磨，場面相當香艷。2018年勇士達成2連霸，湯臣更包下私人飛機和遊艇，帶著一堆Instagram嫩模到墨西哥卡波聖盧卡斯狂歡，徹底演釋了何謂人生贏家。

愛蒲之人，通常都是出色的「時間管理大師」，湯臣也不例外。湯臣曾與模特兒Hannah Stocking打得火熱，還結伴到中國參加活動，在長城留低倩影，但很快就被對方在社交媒體踢爆出軌：「當你看見你的男人與一個groupie（形容會與明星發生性關係的女子）躺在床上…哈哈，奇利湯臣。」後來湯臣斷斷續續交過幾個女友，除了在夜店認識的嫩模，還有《蜘蛛俠：強勢回歸》女主角Laura Harrier，可惜通通分手收場，至今仍是聯盟的「鑽石王老五」。

JR史密夫：神經全因爛玩 拒絕留影惹麻煩

被球迷稱為「神經刀」的JR史密夫，手感發燙時，能夠成為秘密武器，手感冰冷時，卻是黑洞一般的存在，這樣時好時壞的表現，某程度上與「爛玩」的性格有關。2013年效力紐約人的他，曾在季後賽首輪期間一晚連逛3間夜店，翌日對陣塞爾特人14投3中，被嘲愧對年度最佳第6人的名銜。沒隔幾天，他在次輪首戰前夕再度現身夜店，還被拍到與一名巨臀女郎激吻，結果可想而知，該場比賽他15投4中，成為輸波罪臣。

值得一提的是，JR史密夫曾多次在夜店鬧出糾紛。2015年，一名男子在夜店附近偶遇JR史密夫，要求合照被拒，因此挑釁道：「這就是你被紐約人踢出隊的原因！」JR史密夫憤而揍了對方一頓，隨後被索償250萬美元。類似的情況還在2018年發生，JR史密夫在夜店門口再度拒絕球迷合照的要求，更搶走對方電話丟到附近建築的工地，結果得賠償600美元。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！