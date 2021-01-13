零下7度比賽！馬體會兩蛋贈西維爾

西班牙近期受大風雪吹襲，周三(13日)凌晨西甲馬德里體育會主場對西維爾，雙方喺攝氏零下7度比賽，馬體會不愧為榜首勁旅，無懼惡劣天氣，以2比0擊敗西維爾，領先第2位皇馬4分，兼踢少2場，進一步鞏固一哥地位。

馬體會今季踢到着晒火，即使天氣嚴寒都影響唔到佢哋發揮，開賽17分鐘就入波，捷比亞右路傳中，安祖哥利亞接應之後，再轉身抽射入網。

西維爾失波之後，積極反撲，但馬高斯阿古拿勁射斜出，拿傑迪錫遠射亦唔中目標。跟住馬體會神鋒蘇亞雷斯亦有2次起腳，可惜無功而還。

換邊後初段，西維爾幾乎可以扳平，安尼斯利攻門，但被馬體會門將奧比歷救出。馬體會避過一劫，果然有後福，踢到76分鐘，後備上陣嘅沙奧尼古斯喺禁區頂射入成2比0，協助馬體會取得西甲5連勝。

另外，馬體會宣布將20歲左閘文奴山齊士外借去奧沙辛拿，直至今季結束，呢位小將上季出道以來，至今只為馬體會喺西甲上陣5次，以及踢過1場西班牙盃，會方將佢外借去奧沙辛拿，希望佢汲取更多比賽經驗。