達泰魯辛奴做英雄　AC入８強為馬洛尼賀壽

AC米蘭周二深夜喺意大利盃主場對拖連奴，雙方打到加時都未有紀錄，最終0比0完場要互射12碼決生死，AC米蘭憑着門將達泰魯辛奴第四輪成功撲出，帶領球隊以5比4險勝，躋身8強。

伊巴謙莫域今仗喺佢11月受傷以來首次以正選登場，製造唔少攻門，但可惜主場嘅AC始終未能攻破對方防線，伊巴踢半場就被換出，而去到73分鐘出現爭議性問題，拖連奴後衞回傳，門將雲查米連高域沙域想控停個波，自己甩漏，且喺禁區撞跌AC嘅拉菲爾利亞奧，球證無吹12碼，仲要吹罰後備席嘅安東尼奧當拿隆馬，判罰紅牌，下場肯定無得踢。

雙方進行加時後都是0比0，要射12碼決定命運，頭三輸雙方都成功射入，至第四輪達泰魯辛奴成功撲救，以5比4獲勝，下仗有機會對國際米蘭演「米蘭打吡」，國米周三會對費倫天拿。

AC米蘭篤定8強，亦正好為周二26歲生日嘅「壽星仔」阿利斯奧羅馬洛尼帶來賀禮：「呢個真係我嘅最佳生日禮物，呢場波打得好緊湊，對方打得好好，其實我哋有好幾次入波嘅機會，好彩最後都可以贏到；我哋唔會放棄，雖然距離捧盃仲係好漫長，我哋一定會繼續努力。」