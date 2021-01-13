倫敦打吡！熱刺養精蓄銳半W劫富

周四(14日)凌晨英超快車「倫敦打吡」熱刺主場鬥富咸，熱刺今場對手原本係阿士東維拉，不過由於維拉近日有多人確診未能出戰，英超賽會周一(11日)晚先宣布由富咸頂上，最慘富咸上周末仲喺英足盃與昆士柏流浪激戰120分鐘先晉級，作客養精蓄銳嘅熱刺睇怕凶多吉少；熱刺近5場比賽4勝1和，而且全部領先上半場，今場博好分揀半場主勝。（Now 621周四凌晨4時15分直播）

熱刺對富咸呢場比賽原定上月30日舉行，不過當時因富咸隊中爆發疫情宣告延期，點知英超賽會周一晚突然宣布，由於維拉陣中有多名球員確診續要隔離，原定今輪維拉主場對熱刺嘅聯賽需要延期，取而代之補番熱刺對富咸。

咁樣調法對本身已準備出賽嘅熱刺影響唔大，由作客變主場似乎仲有着數添，不過富咸踢完上場英足盃後，原本下場比賽要到周六凌晨先會鬥車路士，依家突然加插一場周中補賽，就算英超賽會已將佢哋對車路士一仗延遲一日舉行，對板櫈深度一般嘅富咸嚟講，始終造成一定負擔。

熱刺上場英足盃作客5比0大炒第8級別球隊馬連，哈利卡尼及孫興民都冇落場，預計今場會復任正選攻堅；熱刺自從喺聯賽接連輸畀利物浦、李斯特城後，聯賽連盃賽近5場贏4場，表現回勇，而且呢5場全部都喺上半場取得領先，入局極快，今場有望喺體力輸蝕嘅富咸身上取得甜頭，一於捧半場主勝。

直播表

周四2:00am 英超 曼城 Vs 白禮頓

Now 621

周四3:45am 德國盃 基爾 Vs 拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周四4:00am 法冠盃 巴黎聖日耳門 Vs 馬賽

Now 639、有線655、615台、myTV Gold 302

周四4:15am 英超 熱刺 Vs 富咸

Now 621