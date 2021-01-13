多位NBA球員第二次確診　點解唔返泡泡?

新冠肺炎疫情在NBA有持續上升的趨勢，據美媒消息最近有多位NBA球員出現第二次確診，情況令人憂慮，而今日再有賽事要延期，至今已累積5場賽事未能如期舉行。

NBA今(13日)日再宣布，塞爾特人主場與魔術的比賽，因為綠軍不能派出至少8名球員出戰，被迫押後，這已是塞爾特人連續第三場賽事被延期，而爵士對巫師一戰，後者未有足夠人數落場亦要改期。

美媒報道指最近有多位球員已出現第二次確診，從去年夏天開始，NBA已經確認有逾100個新冠肺炎確診個案，但消息指真正的感染數字肯定比這個數字更多。籃網的杜蘭特及熱火球星巴姆艾迪巴約都曾經確診，最近他們又要接受隔離，很可能是第二次感染。

NBA表示已再加強防疫規定，以面對越來越嚴重的疫情形勢；但已有不少聲音呼籲NBA重回全封的「隔離泡泡」比賽，不過有消息指部份球隊老闆不願出錢，單是上季在奧蘭多復賽園區進行了約100天比賽，最終花費了成本大概1.8億美元。

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