重拾霸氣遇着「私房菜」　曼城入球騷

英超周中快車上演強弱懸殊之戰，曼城主場對白禮頓。「藍月亮」已經重拾霸氣，所有賽事6連勝，包括英聯盃擊敗死敵曼聯打入決賽，信心返晒嚟，轉戰英超可望延續強勢。佢哋近5次聯賽對白禮頓獲得全勝，4次總入球達到4球或以上，首選入球大3.5球。（Now 621周四凌晨2時直播）

曼城曾於季初陷入低迷狀態，至上年11月尾重回正軌，喺英聯盃淘汰兩支傳統勁旅阿仙奴及曼聯，上場英足盃亦輕取英冠球隊伯明翰3比0，英超方面3場聯賽都贏波，包括擊敗前列強隊修咸頓及車路士，表現充滿說服力。「藍月亮」近日亦收到不少好消息，兩位早前確診新冠肺炎的主將加比爾捷西斯及基爾獲加亦已經康復及完成隔離，令球隊人腳更加充裕，即使阿古路因再度隔離缺陣，球隊都有足夠人腳應付比賽。

白禮頓搶分唔會守

曼城現時排英超前列，僅落後競爭對手利物浦4分，但踢少2場，實際失分比紅軍更少，大有機會從後趕上，所以球隊目標非常清晰，就係爭取繼續贏波，希望盡快進逼榜首，增加奪冠機會，今場主場出擊勢必盡數白禮頓。

白禮頓近8場聯賽不勝，但當中有5場打和，尚算有戰鬥力。事實上佢哋亦需要搶分護級，踢法唔能夠太保守，佢哋上輪英超就同狼隊鬥攻，結果踢成3比3，上場英足盃鬥紐波特郡憑互射12碼險勝過關。曼城防線唔算特別穩陣，白禮頓今場爭取入波並非冇可能，入球大屬明智之選。

名家：邪神

曼城近5次對白禮頓總入球

4球或以上 4次 80%

陣容圖

曼城

13薩克史提芬

2基爾獲加 5史東斯 3魯賓戴亞斯 22班捷文文迪

26馬列斯 16洛迪卡斯簡迪 17奇雲迪布尼 47菲爾科頓 21費倫托利斯

9加比爾捷西斯

白禮頓

26羅拔山齊士

34祖爾韋特文 4阿當韋斯達 5李維士鄧克 33丹般恩 20蘇利馬治

11李安度杜沙特 3賓韋特 24戴夫保柏 10阿歷斯麥亞里士打

9馬奧比